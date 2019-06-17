وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن معظم الوفيات الناجمة عن موجة الحر فى مناطق (أورانجاباد - جايا - نوادا)، مشيرة إلى أن 27 شخصًا قد لقوا حتفهم فى (أورانجاباد) وحدها.
وقد حثت السلطات المواطنين على عدم مغادرة منازلهم خلال ساعات الذروة، كما حظرت الأنشطة الخارجية التى تنطوى على العمل اليدوى بين الساعة 11 صباحا و4 مساء.
وتشهد البلاد أسوأ موجة حارة هذا العام، حيث سجلت أربع مدن فى شمال الهند رقمًا قياسيًا، وبلغت فى بعض المناطق درجات الحرارة 48 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر فى ولاية بيهار الهندية لأكثر من 60 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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