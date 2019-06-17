مسؤول: الصين لن تسمح لزعيمة هونج كونج بالتنحى رغم احتجاجات حاشدة

قال مسؤول حكومى كبير مقرب من الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام اليوم الاثنين إن بكين لن تسمح للام بالتنحى حتى إذا أرادت ذلك مضيفا أن مشروع قانون التسليم المثير للانقسام الذى أرجأته مطلع الأسبوع تم سحبه فعليا.

وخلال الأسبوع الماضى أشعلت المعارضة للقانون المقترح الذى يسمح بتسليم الأشخاص لبر الصين الرئيسى أكبر وأعنف احتجاجات شوارع فى المدينة منذ عقود. ويوم السبت أرجأت لام المدعومة من بكين التشريع إلى أجل غير مسمى.

لكن هذه البادرة الدرامية فشلت في تهدئة المدينة التي يتزايد غضبها على طرح تشريع يقول محامون وقضاة إنه ينطوي على خطر وضع أشخاص تحت رحمة نظام قضائي يشوبه التعذيب وانتزاع الاعترافات والاحتجاز القسري في بر الصين الرئيسي.

وأثار مشروع القانون، الذي ينطبق على سكان هونج كونج والمواطنين الأجانب والصينيين المقيمين فيها أو المارين بها، القلق من أن يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونج كونج المالي الدولي.

وأمس الأحد تجمعت في أجزاء من المدينة حشود قال منظمون إنها تزيد على مليوني محتج ارتدى كثير منهم الملابس السوداء ورددوا هتافات تطالب لام بالاستقالة.