إسرائيل تحث على فرض مزيد من العقوبات على إيران إذا تجاوزت حد التخصيب

حث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو القوى العالمية اليوم الاثنين على زيادة العقوبات على إيران بسرعة إذا ما مضت طهران قدما فى خطة لتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه فى الاتفاق النووى لعام 2015.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله فى كلمة عقب إعلان إيران "إذا نفذت إيران تهديداتها فعلى المجتمع الدولى تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفا على الفور".