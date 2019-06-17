متحدث: ماى ستثير قضية احتجاجات هونج كونج خلال اجتماعها بمسؤول صينى كبير

وأضاف المتحدث أن بريطانيا ترى فى الاحتجاجات إشارة واضحة على المعارضة المحلية لاقتراح بتسليم المتهمين إلى بر الصين الرئيسى. وقال "من المهم أن تتماشى ترتيبات التسليم فى هونج كونج مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان الصينى البريطانى المشترك".
وتابع "كانت احتجاجات الأسبوع الماضى فى هونج كونج إشارة واضحة على المعارضة الشعبية للتغييرات المقترحة ويسعدنا استجابة حكومة هونج كونج لمخاوفها".
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