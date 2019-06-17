تقارير إعلامية: الرئيس الصينى يزور كوريا الشمالية يوم الخميس

قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين إن الرئيس شي جين بينج سيزور كوريا الشمالية يوم الخميس ولمدة يومين. والصين هى الحليف الكبير الوحيد لكوريا الشمالية وتأتي الزيارة وسط خلاف ممتد مع الولايات المتحدة بخصوص نزع السلاح النووى للشمال.

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