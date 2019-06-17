الروسي شوبينكوف يحرز ذهبية سباق 110 م حواجز رغم إعاقته وسقوطه قبل خط النهاية

أحرز الروسي سيرغي شوبينكوف المركز الأول في سباق 110 أمتار حواجز، في لقاء المغرب الدولي، ضمن الدوري الماسي العالمي لألعاب القوى، رغم سقوطه قبل خط النهاية.

وقبل خط النهاية بأمتار قليلة، فقد العداء الجامايكي عمر ماكليود توازنه، وسقط على أرضية المضمار، وأثناء سقوطه قام بعرقلة الروسي شوبينكوف الذي كان في المقدمة ليسقطه أيضا، ولكن شوبينكوف تمكن من تجاوز خط النهاية أثناء سقوطه ليحرز الذهبية.

وقطع شوبينكوف الذي شارك في المنافسات تحت علم مستقل (بسبب الإيقاف المفروض على الاتحاد الروسي لألعاب القوى) مسافة السباق بزمن قدره 13.12 ثانية.