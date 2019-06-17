رئيس إيراني سابق: ترامب ليس صديقا للسعودية ولا لأي دولة سواها

قال الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس صديقا لإيران ولا للسعودية ولا لأحد، وإن رؤساء الولايات المتحدة يريدون الهيمنة على العالم.

وأضاف نجاد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تكمل بعضها البعض من حيث تحقيق السياسة العامة الأمريكية بضمان الهيمنة على العالم والمقدرات الاقتصادية العالمية بطرق غير شرعية​​​، السيد ترامب يتبع ذلك أيضا.. إنه ليس صديقا لإيران ولا صديقا للسعودية.. هو ليس صديقا لأحد.. إنه يريد وجود صراع بين دول المنطقة ليكون الجميع ضعفاء".

واعتبر نجاد أن الولايات المتحدة إن اختارت خيار الحرب "سيكون من جيب الآخرين وليس من جيبها، لقد أعطت السعودية والإمارات السلاح وقد حصلت على ثمنه".

وتابع نجاد، "أمريكا تتنمر على الضعفاء بشكل عام.. تحاول أن تضعف الآخرين ثم تنقض عليهم، هذه هي سياستهم، إنهم يريدون إضعاف اقتصادنا لدرجة يتمكنوا معها من تحطيم البلد بنقرة واحدة".

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ودعا الرئيس الإيراني السابق، دول المنطقة إلى التفاهم على مبادئ ثابتة، لأن الصراع فيما بينها لن يكون لمصلحة أحد، ولن يخرج أحد منه منتصرا​​​.

واعتبر نجاد أنه ليس هنالك أي سبب لخوض الولايات المتحدة حربا ضد إيران، وأن طريقة عمل الأمريكيين هي القتال أخيرا إذا رأوا أن السياسات الاقتصادية والضغوط السياسية لا تؤتي ثمارها​​​.

وتعليقا على وساطة طوكيو وزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى إيران، قال نجاد "كانت العلاقة بين إيران واليابان جيدة على الدوام. إذا أراد أي شخص إقامة توازن بين إيران والولايات المتحدة فيجب أن يكون لديه القدرة على التأثير في السياسة الأمريكية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون بمثابة إيصال ونقل الرسائل".