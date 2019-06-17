وأفاد عدد من المستخدمين بأنهم شاهدوا إعلانات لشركة Travel Booking.com، على الشاشة الرئيسية لهواتفهم، وفقا لما نشروه في حساباتهم على "تويتر".
ويبدو أن صور الإعلانات أُضيفت إلى ميزة Magazine Unlock الخاصة بالهاتف، وهي أداة كشفت عنها "هواوي" تعرض مجموعة من الصور في كل مرة يُلغى فيها قفل الهاتف.
وأبلغ العديد من المستخدمين عن رؤية مجموعة من الصور، والتي تضمنت شعار شركة السفر Travel Booking.com.
وقال أحد المستخدمين: "لماذا يصلني إعلان على شاشة قفل الهاتف، أحتاج إلى شرح على الفور".
ولم تعلق "هواوي" أو Booking.com على المشكلة هذه، ولكن حساب "هواوي" الرسمي (German Twitter account) رد على أسئلة المستخدمين، وشرح بالتفصيل كيفية إلغاء تلك الميزة.
ويوجد لدى Booking.com شراكة حالية مع "هواوي" من خلال تطبيقها الرسمي، والذي يعد أحد التطبيقات المحملة مسبقا على أجهزة "هواوي"، قبل شحنها إلى العملاء.
وتأتي الشكاوى الأخيرة في الوقت الذي اضطر فيه العملاق الصيني إلى تأخير إطلاق الهاتف الذكي: Mate X. كما تتبع نزاعا طويل الأمد مع الولايات المتحدة حول المخاوف الأمنية، بشأن صلات الشركة المزعومة بالحكومة الصينية.
وأعلنت شركة "هواوي" الآن أنها تخطط لإطلاق هاتف Mate X في سبتمبر، بعد أن كان من المتوقع إطلاقه خلال فصل الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: "هواوي" تتعرض لصفعة جديدة من "مستخدمي هواتفها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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