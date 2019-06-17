وحذر ماس، في كلمة ألقاها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، من إطلاق أحكام متسرعة بشأن الحادث الذي وقع في خليج عمان الخميس الماضي، مشيرا إلى أن حكومة برلين أحيطت علما بالمعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الحادث، وتقارنها مع ما متوفر لديها عبر قنواتها الخاصة.
ولفت الوزير الألماني إلى أن اتخاذ قرار من هذا النوع يتطلب أقصى درجة من الحيطة، مشددا على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع الموضوع، وقال: "سنصرف وقتنا على ذلك".
وسبق أن ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا اللوم على إيران في حادث استهداف الناقلتين، فيما تنفي طهران بشدة هذه الاتهامات.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: لم نتوصل لحد الآن لتحديد من هاجم ناقلتي النفط في بحر عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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