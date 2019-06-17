ألمانيا: لم نتوصل لحد الآن لتحديد من هاجم ناقلتي النفط في بحر عمان

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده لم تخلص بعد إلى استنتاج بشأن الطرف المسؤول عن استهداف الناقلتين في خليج عمان، مشيرا إلى أن الأدلة تأتي حتى الآن من جانب واحد.

وحذر ماس، في كلمة ألقاها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، من إطلاق أحكام متسرعة بشأن الحادث الذي وقع في خليج عمان الخميس الماضي، مشيرا إلى أن حكومة برلين أحيطت علما بالمعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الحادث، وتقارنها مع ما متوفر لديها عبر قنواتها الخاصة.

ولفت الوزير الألماني إلى أن اتخاذ قرار من هذا النوع يتطلب أقصى درجة من الحيطة، مشددا على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع الموضوع، وقال: "سنصرف وقتنا على ذلك".

وسبق أن ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا اللوم على إيران في حادث استهداف الناقلتين، فيما تنفي طهران بشدة هذه الاتهامات.