الرياض: ممرات الطاقة يجب أن تبقى مفتوحة

وشدد الفالح على أن جميع الدول يجب أن تتعاون في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات، ولم يحدد الوزير أي نوع من الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، بعد الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلتي نفط في 13 يونيو الجاري.
وعن مصير اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، قال الوزير إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تتجه صواب التوافق على تمديد الاتفاق.
وأضاف أنه من المتوقع أن تجتمع منظمة "أوبك" وغيرها من المنتجين بما فيها روسيا، في الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.
وأشار إلى أن نمو الطلب على النفط تماسك رغم النزاعات التجارية، التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.
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