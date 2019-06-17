أعلنت قوى الهامش الثوري عن تكوين جسم سياسي جديد يُعنى بقضايا الهامش على مستوى الولايات، من خلال تقديم رؤى سياسية جديدة تتماشى مع الواقع الحالي وتلبي تطلعات مواطني الولايات الطرفية التي تعاني من التهميش.

واتهم رئيس قوى الهامش محمد آدم شرف في مؤتمر صحفي، جهات لم يسمها بسرقة الثورة وإقصاء الفاعلين الأساسيين في الحراك الثوري الذي أطاح بالنظام السابق، مشيراً إلى أن ثمة مجموعات ظلت تسيطر على المشهد السياسي الحالي عبر الإعلام، ودعا المجلس العسكري الانتقالي إلى ضرورة المسارعة لتكوين حكومة تكنوقراط للعبور بالبلاد إلى حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وقال الأمين السياسي لقوى الهامش كمال موسى، إن ثمة ظلماً واقصاءً وقع على الهامش بمختلف الولايات طيلة فترة حكم الإنقاذ، الأمر الذي أدى إلى الحراك الثوري بمشاركة كل السودانيين، مشيراً إلى أن إقصاء الآخرين من دائرة الفعل سينتج عنه ترسيخ للكراهية والحقد، داعياً إلى عدم تهميش أي جهة سياسية والعمل على توطين قيم العدالة والحرية وتوزيع عادل لثروات البلاد.

ومن جانبه، أكد عضو قوى الهامش أحمد بابكر، أن قوى الهامش الثوري تحالف يضم جميع الولايات للمطالبة بحقوقها الدستورية، مشيراً إلى معاناة الناس خاصة في الأقاليم البعيدة.

واتهم بابكر مجموعة لم يسمها بسرقة الثورة وتجييرها لصالح قوى حزبية وكيانات سياسية، وطالب المجلس العسكري الانتقالي التحلي بروح المسؤولية، حسب تعبيره، والمسارعة لملء الفراغ الدستوري وتشكيل حكومة تتولى قيادة المرحلة المقبلة.