رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتوجه إلى تشاد

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم الاثنين الى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس أدريس دبي.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين .
ويرافق رئيس المجلس في هذه الزيارة الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق ركن محمد علي ابراهيم بجانب عدد من القادة .
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