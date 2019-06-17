قوى الحراك تشترط موافقة العسكري على لجنة دولية للعودة للتفاوض

رهنت قوى الحراك العودة الى طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ بموافقته على تكوين لجنة دولية للتحقيق في احداث فض الاعتصام التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ محمد ناجي الاصم؛ أن العودة الى التفاوض المباشر مشروط بالموافقة المبدئية من المجلس العسكري على لجنة التحقيق.

وأضاف لـــ"اخبار الخليج 365" اذا قبل المجلس بذلك الشرط سيكون اساس لبداية استئناف التفاوض.

وجدد المجلس العسكري رفضه لاجراء أي تحقيق دولي؛ معلنا تمسكه باللجنة العسكرية التي كونها بمشاركة السلطة القضائية والنائب العام.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري؛ الفريق محمد حمدان حميدتي ان فض الاعتصام فخ لقوات الدعم السريع؛ واضاف انه ينتظر نتائج التحقيق.

وطالبت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الاعتراف بمسؤوليته في فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات؛ وتقديم اعتذار للشعب السوداني.

وقال الاصم؛ أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس تجعل منه الخصم والحكم وتشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه؛ ويؤكد على موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل.

ومن جانبه حمل عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير؛ مدني عباس مدني؛ "العسكري" المسؤولية الاخلاقية ودعاه للقبول بتحقيق دولي في الاحداث التي صاحبت فض الاعتصام بالقوة.

وخلال لقاء مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية تيبور ناجي؛ بقوى الحرية والتغيير الاسبوع المنصرم بالخرطوم؛ اتفقا على لجنة تحقيق(مسنودة) دوليا؛ تقوم باجراء تحقيق مستقل وشفاف حول احداث فض الاعتصام.

وقال المجلس العسكري انه اوقف عدداً من الضباط برتب مختلفة شاركوا في فض الاعتصام؛ وتراجع عن اعلان نتائج التحقيق لمزيداً من التحقيقات.

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واقر المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري؛ الفريق اول الركن شمس الدين كباشي؛ باتخاذ المجلس القرار بفض الاعتصام.

ومن جهته طالب تحالف قوى نداء السودان؛ احدى فصائل قوى الحرية والتغيير؛ بتشكيل لجنة تحقيق من قضاة وطنيين مستقلين.

ومن جهته قال التحالف الديمقراطي للمحامين؛ أن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بفض الاعتصام ترتب عليه حوادث قتل واصابات طالت العشرات من المواطنيين؛ مما يشكل جريمة ضد الانسانية وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية؛ يجب ان يخضعوا جميعا للتحقيق. .

وطالب التحالف في بيان باستقالة جميع اعضاء المجلس العسكري والقيادات العسكرية الاخرى؛ ورئيس القضاء والنائب العام والتحقيق معهم؛ لضمان نزاهة التحقيق؛ واوجد مبرر كافيا لانهاء عمل لجنة التحقيق الحالية لعدم قانونيتها.

