شاهد بالفيديو: البشير في اول ظهور له بعد السقوط….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظهر الرئيس المخلوع البشير، بعد ان غاب عن المشهد السياسي اثر سقوط حكومته، وقد كان في طريقه الى النيابة العامة بتهمة الثراء الحرام.

ويرى مراقبون ان ظهور البشير في هذه الفترة انما هو تمويه وورقة ضغط على الشعب السوداني من اجل القبول بالمجلس العسكري بعد ان ذهبت المفاوضات الى طريق مسدود، وبعد مجزرة القيادة التي راح ضحيتها العشرات بل المئات.

وحتى يستعيد المجلس العسكري ما وفقده من تعاطف الشعب السوداني معه جاء بهذه اللعبة حتى يجعل له قاعدة جماهيرية كبيرة ويقول انه حاضر في الساحة السياسية وانه جاء من اجل العدالة وانه هو الراعي الاساسي للثورة.