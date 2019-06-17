ضباط متقاعدون يطالبون المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين

التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ﻁـﺎﻟـﺐ ﺿـﺒـﺎﻁ ﻣـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲَ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟـﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻜﻤﻪ. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺩﻭﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺃﺷــﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ. ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ حسب صحيفة الجريدة، ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺘﺴﺘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﺃﺫﻧﺎﺑﻪ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ، ﻭﻧـﻮّﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻔﺾ ﺇﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ عدم التدخل الأجنبي في شؤون السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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