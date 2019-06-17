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مسلحان ينتحلان صفة قوات نظامية يقتحمان متجراً وينهبان بضائعه بالحلفايا

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التاريخ: 17-يونيو-2019

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مسلحان ينتحلان صفة قوات نظامية يقتحمان متجراً وينهبان بضائعه بالحلفايا

اقتحم مسلحان متجراً نسائياً بالطريق الرئيسي بمنطقة الحلفايا نهار أمس وهددا فتاتين تعملان به واستوليا على بضائع وفرا هاربين.

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وقال مصدر إن المتهمين اقتحما المتجر الواقع بشارع المعونة الرئيسي، وهددا الفتاتين بعد أن انتحلا صفة قوات نظامية، وانخرطا في جمع البضائع ومن ثم هربا بها.

وأضاف المصدر حسب صحيفة السوداني، أن الفتاتين دخلتا في حالة نفسية سيئة جراء الهجوم المباغت، موضحاً أن الفتاتين أخطرتا شرطة الحلفايا التي حققت حول ملابسات الحادثة ودونت بلاغاً بالسرقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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