الشرطة تنتشل جثة شاب مجهول من مياه النيل

انتشلت قوة شرطية جثة شاب مجهول الهوية متحللة من مياه النيل الأزرق شرق العاصمة الخرطوم.

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وقال مصدر إن شرطياً كان قد عثر على جثة الشاب، جنوب كوبري المنشية قبالة منطقة الجريف شرق، وأضاف المصدر أن الشرطي أخطر فرقة الإنقاذ النهري التي حضرت وانتشلت الجثة.

ومن واقع المعاينات الأولية حسب صحيفة السوداني، تبين أن الشاب في العقد الثاني من عمره بيد أن الشرطة لم تتعرف على هويته، إلا أنها دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة إلى المشرحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)