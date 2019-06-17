مُنعت فنانة مشهورة من مواصلة الغناء أثناء إحيائها حفل زواج بالعمارات، وذلك بعد أن رددت أغنية (أنا ما شلبتو)، وتعود التفاصيل حسب شهود عيان أن الفنانة رددت أغنية (أنا ما شلبتو)، ما دعا الزوج صاحب المناسبة أن ينثر (النقطة) على رأس الفنانة متفاعلاً مع أغنيتها، لتقوم زوجته في تلك الأثناء والذهاب نحو الفنانة واقتلاع المايكروفون منها، قبل أن تقوم بتقديم فنانة أخرى. فيما أضاف شهود العيان حسب صحيفة السوداني، أن موقف الزوجة كان مبرراً جداً لاستيائها الشديد من تفاعل زوجها مع تلك الأغنية التي تدعو إلى (الخيانة الزوجية) بطريقة مبتذلة جداً..!
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة تطرد فنانة من مناسبتها بسبب ترديدها لأغنية (أنا ما شلبتو)..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.