اصابة سائق ركشة ونجاة من معه أثر حادث مروري

التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : حوادث 21 مشاهدة أنقذت العناية الالهية سائق ركشة ومعه أم وابنها من الموت المحقق أثر حادث مروري بشارع الثورة بالنص ، وقد تحولت الركشة الي كتلة من الحديد ، فيما نجأ بأعجوبة سائق الركشة الذي تعرض لجرح كبير في يده اليسرى ، فيما أنقذت العناية الالهية الأم وطفلها . وفور وقوع الحادث امتلأ شارع النص بزملاء صاحب الركشة وتوقفت حركة المرور تماماً. Advertisements وبمساعدة المواطنين وبحسب صحيفة الدار تم نقل سائق الركشة المصاب الي مستشفى النو بالثورة لتلقي العلاج ومواصلة العلاج فيما خرجت الأم وابنها الي بر الأمان بسلامة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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