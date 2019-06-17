“البرهان” يتوجه إلى تشاد اليوم

التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : أخبار 124 مشاهدة علمت مصادر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة التشادية انجمينا. Advertisements وسيجري البرهان مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس دبي يحيطه من خلالها على مجمل تطورات الأوضاع في السودان حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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