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السجن المؤبد لمتهم ضبط داخل منزله (930 ) حبة مخدرة بالخرطوم

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 17-يونيو-2019

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السجن المؤبد لمتهم ضبط داخل منزله (930 ) حبة مخدرة بالخرطوم

أصدرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي ادريس قرارها بالسجن المؤبد عشرين عاماً في مواجهة متهم ضبط داخل منزله بالخرطوم عدد (930 )حبة ترامادول المخدرة .

حيث توصلت المحكمة في قرارها الذي أدانت فية المتهم بتهمة الاتجار بالمخدرات من قانون المؤثرات العقلية ، كما أمرت المحكمة بدفع المتهم غرامة وقدرها (20) ألف جنيه تحصل بالطرق المدني .

وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه القضية عندما تحصلت شرطة المكافحة على معلومة بأن داخل منزل المتهم بمنطقة الأزهري الخرطومية كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ، وبعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات الدقيقة تمت مداهمة المنزل وضبطت المعروضات، وألقت القبض على المتهم ووجهت له تهمة .

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وبعد اكتمال التحري بواسطة النيابة حول الملف للمحكمة التي استمعت الي جميع الحيثيات .

وبحسب صحيفة الدار أصدرت المحكمة قرارها السابق ذكره وابادة المعروضات .

 

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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