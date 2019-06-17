السجن المؤبد لمتهم ضبط داخل منزله (930 ) حبة مخدرة بالخرطوم

التاريخ: 17-يونيو-2019
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أصدرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي ادريس قرارها بالسجن المؤبد عشرين عاماً في مواجهة متهم ضبط داخل منزله بالخرطوم عدد (930 )حبة ترامادول المخدرة .
حيث توصلت المحكمة في قرارها الذي أدانت فية المتهم بتهمة الاتجار بالمخدرات من قانون المؤثرات العقلية ، كما أمرت المحكمة بدفع المتهم غرامة وقدرها (20) ألف جنيه تحصل بالطرق المدني .
وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه القضية عندما تحصلت شرطة المكافحة على معلومة بأن داخل منزل المتهم بمنطقة الأزهري الخرطومية كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ، وبعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات الدقيقة تمت مداهمة المنزل وضبطت المعروضات، وألقت القبض على المتهم ووجهت له تهمة .
وبعد اكتمال التحري بواسطة النيابة حول الملف للمحكمة التي استمعت الي جميع الحيثيات .
وبحسب صحيفة الدار أصدرت المحكمة قرارها السابق ذكره وابادة المعروضات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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