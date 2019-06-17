ماذا قال النائب العام عن مكان صلاح قوش؟!

قال النائب العام الوليد سيد احمد، إن النيابة ليس لديها علم بمكان مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق اول صلاح قوش ولا تدري ان كان داخل السودان ام خارجه وان امر قبض لوكيل النيابة بالقبض على صلاح قوش ان قوة عسكرية من جهاز الامن اعترضته، وإن النيابة اتخذت اجراءات قانونية فى مواجهتهم وتم رفع الامر الى المجلس العسكرى ولم يتلقى اي نتيجة.

وأكد النائب العام ان النيابة سلطاتها اعلى من سلطات جهاز الامن بعد اما ما يتعلق باحداث الثامن من رمضان وان الدعاوى الجنائية تم فتحها وجارى التحرى فيها .