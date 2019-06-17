نشرة الظهيرة.. مفاجأة بشأن البشير.. ودعوات للتظاهر في هذا التوقيت

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



هيئة الدفاع عن البشير تكشف مفاجآت بشأن مصدر أموال وجدت في منزله

أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بأن الأموال التي وجدت في بيت الضيافة، لم تأت من خزينة الدولة أو المال العام، وإنما جاءت دعما من مصادر خارجية لحل بعض المسائل العاجلة.

وقال عضو هيئة الدفاع، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عقب حدوث الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق عمر البشير كانت هناك أموال بمكتبه ببيت الضيافة. هذه الأموال كانت تستخدم لأغراض طارئة، ولم تأت من خزينة الدولة أو المال العام بل جاءت من مصادر خارجية".

وأوضح أن هذه الأموال "قدمت للرئيس عمر البشير باعتباره رئيسا للدولة لدعم بعض الجهات والأشخاص ولمعالجة بعض المسائل المتعلقة بالقضايا الأمنية والصحية، مثل إسكات الحركات المسلحة التي تعمل في الخارج، ودعم اللاجئين السودانيين في بعض الدول"، مشددا على أن "البشير لم يستخدم هذه الأموال للاستفادة شخصيا، لكنها كانت موضوعة في مكان آمن لإيصالها في حالات الطوارئ".

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن "البشير بريء تماما من تهم الفساد المالي الموجه ضده من قبل النيابة العامة، ولا أعتقد أن هناك خلل قانوني في وجود هذه الأموال بمقر مكتبه الرسمي. لكن من الناحية الإدارية ليست التصرف الأمثل". وأعلن أن الهيئة، ستتقدم "باستئناف ضد التهم الموجهة للبشير خلال أسبوع، يوم الأحد المقبل".

قوى الحرية تدعو إلى مظاهرات ليليلة بالخرطوم وعدد من الولايات غدا الثلاثاء

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى مظاهرات ليليلة بالخرطوم وعدد من الولايات الثلاثاء ضمن جدول تصعيدي .

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر بين المجلس العسكري، الحاكم في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، التي تقود المعارضة، بشأن المرحلة الانتقالية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير الجدول التحضير ي للتصعيد الثوري حتى نهاية الأسبوع على النحو الآتي:

الاثنين ١٧ يونيو ٢٠١٩:

عقد اجتماعات لجان الأحياء للتنوير بالوضع السياسي الراهن والتحضير لجدول العمل الجماهيري.

عمل دعائي داخل الأحياء والمناطق واستكمال بناء لجان العصيان المدني.

بداية الإعداد للقاءات الأحياء والندوات المركزية.

الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩:

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التوقيع على دفتر الحضور الثوري للالتزام باستمرار النضال والتنظيم والعمل الثوري وصولاً للسلطة المدنية الانتقالية.

تظاهرات ليلية في الأحياء والقرى والفرقان بالعاصمة القومية والأقاليم للمطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية وإدانة مجازر ٣ يونيو في كافة السودان.

الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠١٩:

لقاءات في الميادين والأندية في الأحياء والقرى والفرقان للتنوير بالوضع السياسي الراهن والحشد الجماهيري.

الندوات المركزية بالأحياء والقرى والفرقان واستمرار العمل الدعائي.

تظاهرات ليلية في الأحياء والقرى والفرقان بالعاصمة القومية والأقاليم للمطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية وإدانة مجازر ٣ يونيو في كافة السودان.

الخميس ٢٠ يونيو ٢٠١٩:

وقفات للمهنيين والموظفين والحرفيين والعمال في العاصمة القومية والأقاليم (إدانة مجزرة القيادة، ارتداء الشريط الأزرق).

الندوات المركزية بالمدن الكبرى في العاصمة والولايات.

مواكب مركزية تتحرك من أحياء المدن وقراها في العاصمة والولايات وصولاً إلى مكان إقامة الندوة للمطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية وإدانة مجازر ٣ يونيو في كافة السودان.

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩:

مخاطبات وفعاليات الثورة في الأقاليم في خمسة مسارات.

لقاءات لجان الأحياء.

الندوات المركزية بالأحياء والقرى والفرقان واستمرار العمل الدعائي.

السبت ٢٢ يونيو ٢٠١٩:

استمرار فعاليات الثورة في الأقاليم.

الندوات المركزية بالأحياء والقرى والفرقان واستمرار العمل الدعائي.

التربية: امتحانات الشهادة للعام 2019 قد اكتملت بصورة جيدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية ستعلن يوم الثلاثاء بوزارة التعليم العالي.

وقال وكيل وزارة التربية د.الطاهر حسن الطاهر، إن مراحل سير امتحانات الشهادة للعام 2019 كافة قد اكتملت بصورة جيدة.

وكانت امتحانات الشهادة السودانية جرت خلال شهر مارس من العام الحالي بكل ولايات البلاد بالتزامن مع أحداث المظاهرات التي شهدتها البلاد في بداية انطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأبان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه اكتملت كل أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والكنترول والإدخال.