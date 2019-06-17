مصر: نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف السودانية لتحقيق أهداف الثورة

ولفت عيسى الى اهمية دور الشركاء الاقليميين للسودان بما في ذلك دول الجوار والايقاد وترويكا الرئاسة الافريقية في دعم الاشقاء السودانيين. (طبقاً للبيان).

وأضاف أن مصر تقف على مسافة واحدة من كافة الأشقاء السودانيين دون انحياز، وأنها حريصة أشد الحرص على أمن واستقرار السودان الذي لن يتحقق دون توصل السودانيين أنفسهم للتفاهمات والاتفاقيات المناسبة تجسيداً لتطلعات الشعب السوداني دون تدخل أو فرض من أحد.

وتابع البيان أن حسبو و يوسف عبرا عن رؤاهما بشأن التطورات الحالية في السودان والدور الذي يمكن أن تقوم به الدول والشركاء الإقليميين للسودان، واستمعا لوجهة نظر السفير فيما يتعلق بتطورات الاوضاع في السودان.