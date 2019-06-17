السعودية تقرر منع هذه السجائر من دخول البلاد

ودعت الجمارك السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، "الراغبين في المزيد من المعلومات أو لتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية الدخول عبر رابط مرفق".
بدورها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ "أولى خطوات مراحل تنفيذ الأختام الضريبية من خلال بدء تطبيق النظام على السجائر المستوردة إلى المملكة بداية من يوم 31 مايو/ أيار 2019، حيث ستتيح للمستوردين طلب الحصول على الأختام الضريبية لتطبيقها على السجائر التي سيتم استيرادها من خارج المملكة.
وأضاف الصحيفة أنه، خلال شهر أغسطس/آب 2019، "سيتم منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها، فيما سيمنع بيع وتداول السجائر في المملكة التي لا تحمل أختام ضريبية سليمة ومفعلة عليها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني2019".
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