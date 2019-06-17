وحصل مادسن، المستقل سياسيا، أمس الأحد على 57 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات، وفاز بذلك على منافسه الألماني، شتيفن بوكهان، من "حزب اليسار" الذي حصد 43 بالمئة من الأصوات.
وكلاوس روهي مادسن (46 عاما) ولد في كوبنهاغن ويعيش في ألمانيا منذ عام 1992. واستقر منذ نحو 20 عاما مقيما في مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق. لكنه لم يحصل أبدا على الجنسية الألمانية.
وترأس مادسن غرفة التجارة المحلية لست سنوات وخاض حملة وعد خلالها باتباع سياسة "براغماتية" وباتخاذ مواقف صارمة في قضايا البيئة.
وأعلن مادسن أنه سيعهد إلى زوجته إدارة 5 محلات لبيع المفروشات يملكها هو شخصيا.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب أجنبي رئيسا لبلدية إحدى كبريات المدن الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.