مصرع 8 أشخاص في غرق زورق يقل مهاجرين قبالة السواحل التركية

لقي 8 أشخاص مصرعهم اليوم الاثنين، بعد غرق زورق يقل مهاجرين قبالة ساحل غرب تركيا، بينما تم إنقاذ 31 آخرين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن خفر السواحل بدأ عمليات بحث وإنقاذ للوصول إلى مستقلي الزورق، الذي غرق قبالة ساحل منطقة بودروم في إقليم موغلا.

وأكدت أن العمليات التي قام بها زورقان وفريق غوص وطائرة هليكوبتر من خفر السواحل التركي، أسفرت عن انتشال 8 جثث من الزورق، الذي كان يقل 40 مهاجرا.

وكثيرا ما يتخذ المهاجرون غير الشرعيين من تركيا نقطة انطلاق عن طريق البحر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد تقلصت أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ بعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي سنة 2016.