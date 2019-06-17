مصر.. محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة "الكسب غير المشروع"

وتستكمل المحكمة، برئاسة المستشار، مجدي عبد الباري، تحقيقاتها مع هلال، بعدما أصر النائب العام المستشار، نبيل أحمد صادق، أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، رغم أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى في تحقيقاته مع الوزير إلى أنه لا أساس لإقامة الدعوى.
واتهم هلال، الذي عين وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي في العام 2015 ضمن تعديل وزاري شمل أيضا وزير الداخلية، بأنه خلال الفترة ما بين مايو وأغسطس 2015، حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع، بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، كما قبل ملابس له ولنجله، وإفطارا له ولعشرين فردا من أسرته بفندق "كمبنسكي"، وهاتفين محمولين من طراز "هواوي" و"آي فون"، بقيمة بلغت 403 آلاف و542 جنيها مصريا.
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