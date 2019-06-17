ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن ضابط فى الشرطة المحلية مالك نعيم قوله "إن الناشط محمد بلال خان قد قتل فى وقت متأخر من الليلة الماضية فى منطقة جى-9/4، وأصيب أحد أقاربه بإصابات عديدة".
ووفقا للشرطة، تلقى القتيل اتصالا هاتفيا للذهاب من منطقة بارا كاهو فى إسلام أباد إلى منطقة جى-4، حيث اصطحبه مجهولون إلى الغابة، وقتلوه بينما أصيب قريبه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الباكستانية: مصرع ناشط سياسى على أيدى مجهولين بالعاصمة إسلام أباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.