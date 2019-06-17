الشرطة الباكستانية: مصرع ناشط سياسى على أيدى مجهولين بالعاصمة إسلام أباد

لقى ناشط سياسى بارز، وصحفى مستقل مصرعه اليوم الاثنين، على أيدى مجهولين بالعاصمة إسلام آباد، حيث لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الباكستانية.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن ضابط فى الشرطة المحلية مالك نعيم قوله "إن الناشط محمد بلال خان قد قتل فى وقت متأخر من الليلة الماضية فى منطقة جى-9/4، وأصيب أحد أقاربه بإصابات عديدة".

ووفقا للشرطة، تلقى القتيل اتصالا هاتفيا للذهاب من منطقة بارا كاهو فى إسلام أباد إلى منطقة جى-4، حيث اصطحبه مجهولون إلى الغابة، وقتلوه بينما أصيب قريبه.