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مقتل 30 شخصا فى سلسلة هجمات انتحارية بنيجيريا

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قتل نحو 30 شخصا في سلسلة هجمات انتحارية في نيجيريا، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.

وقتل مئات الأشخاص فى الشمال الغربى من البلاد هذا العام، مما يزيد المصاعب الأمنية فى بلد يشهد تمرد فى شماله الشرقى وصراعات وحشية بين المزارعين والرعاة فى ولايات الوسط.

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