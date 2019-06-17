قيادى يمنى يدعو جميع القبائل اليمنية بالثورة ضد مليشيات الحوثى

دعا القيادى بحزب المؤتمر الشعبى العام اليمنى محمد الفقيه اليوم الاثنين، جميع القبائل اليمنية للثورة ضد الميليشيات الموالية لإيران..مرحبا فى الوقت ذاته باعتصام قبائل محافظة ذمار، فى العاصمة صنعاء تنديدا بممارسات وتعسفات ميليشيا الحوثى ضدهم.

وقال القيادى اليمنى ـ فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) اليوم ـ إن الاعتصام مبادرة إيجابية من قبل القبائل اليمنية لبدء اقتلاع ميلشيا الحوثى الموالية للنظام الإيرانى.

وأضاف أن الاعتصام ضد ميلشيا الحوثى لن يجعلها تتراجع عن ممارساتها وتعسفها ضد الشعب اليمنى، حيث إنها تنفذ الأجندة الإيرانية..مشددا على ضرورة استخدام القوة العسكرية ضد هذه المليشيات الإرهابية.

وأكد على ضرورة شن هجوم عسكرى على الميليشيات الحوثية فى جميع الجبهات وليس فى الضالع فقط حتى يتم القضاء عليها فى كافة انحاء البلاد.

وأوضح أن الهجمات الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية، أثبتت أنه عندما اشتد الضغط على إيران بدأت ميلشيات الحوثى بتنفيذ ما تمليه عليها طهران بالهجوم على المملكة.. مشيدا بالدعم العربى لقوات الجيش اليمنى بأحدث الأسلحة.

وكان المئات من قبائل محافظة (ذمار) اليمنية قد توافدوا أمس الأحد، على صنعاء لإقامة اعتصام فى ميدان السبعين، تنديدا بممارسات وتعسفات ميليشيا الحوثى ضدهم.