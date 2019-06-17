اسقاط حكم الاعدام عن هذا الشاب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اسقطت محكمة الاستنىتاف بحري حكم بالسحن والدية في مواجهة شاب قتل اخر بسبب زجاجة سبيرتو داخل مقابر حلة حمد وكاتت محكمة جنايات بحرى وسط برئاسة القاضى عارف محى الدين اصدرت قرارها بعد محكمة الاستنىتاف في مواجهة الشاب بالغرامة “15 “جنيه والجلدة “40” جلدة و كانت محكمة الموضوع قد اوقعت حكم قضى بالسجن “سنتين” ودفع الدية كاملة لاولياء الدم وادانته تحت المادة (139/78) المتعلقة بالازى الجسيم والسكر عليه اصدرت المحكمة قرارها وحسب قضية الاتهام ان المتهم والقتيل صديقان يعملان سويا باحدى المزارع وان يوم الحادثة دار شجار بينهم بسبب زجاجة ” سبيرتو” المخدرة ومن ثم وبعد اختلافهما حول الزجاجة تجدد شجار اخر بينهما بسبب كيس بلاستيك كان يحمل فيه المتهم ” بصل” ومواد اخرى وعندها فقد المتهم تلك الاشياء قال للقتيل بانك اخذت اغراضى على ضؤ ذلك دخلا معا فى نقاش تحول الى معركة قام فيها المتهم بتسديد ضربة للقتيل بالعصاة وذلك بمقابر ” حلة حمد” ببحرى ومن ثم وبعد وقوع الجريمة عثر احد المواطنين على جثة القتيل وعلى الفور اتصل ب”999″وعند وصولها تم اخذ الجثمان بموجب اورنيك “8” جنائى للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ومن ثم تم القبض على المتهم واقتيد الى قسم الشرطة ومن خلال التحريات معه وعقب اكتمال كافة التحقيقات امرت النيابه بتقديم المدان تحت المادة (131)من القانون الجنائى المتعلقه بالقتل شبه العمد.