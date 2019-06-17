التدخل الخبيث !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليوم:

@ وفد من الجامعة العربيه يزور البلاد للوقوف على الراهن السوداني !! .

@ حينما كانت مليشيات الظل وامن النظام السابق يفتك بشباب الثوره زعمت الجامعه ان ما يحدث في السودان شأن داخلي !!

@ حتى مجزرة (28) رمضان التي هزت الضمير الانساني لم تحرك ساكناً في ذلك الكيان المسمى بجامعة الدول !!

@ موقف الجامعه من السودان ليس بالجديد فذاك موقفها منذ انضمام الخرطوم للجامعة الكسيحه .

@ مر السودان بمطبات كثيره منذ تمرد (1955) ثم مشكلة الجنوب ثم حروب دارفور والي الان .

@ كافة المنظمات الدوليه والاقليميه ساهمت في معالجة ازمات السودان عدا الجامعه الكسيحه .

@ الامم المتحده ، الاتحاد الاروبي ، الاتحاد الافريقي ، دول الجوار كلهم قدموا دعمهم للسودان وهو يمر بازماته الا الجامعه العربيه .

@ ترى ما الجديد الذي جعل الجامعه ترسل وفداً للاطلاع على امر اعتبرته من قبل شأناً داخلياً !!

@ الرأي عندي ان زيارة وفد الجامعه العربيه لا يخرج عن كونه محاوله خبيثه لاعاقة واجهاض الوساطة الاثيوبيه التي حُظيت بدعم اممي ، امريكي واروبي .

@ القبول العالمي للوساطه الاثيوبيه احرج عديد الدول العربيه .

@ تباً لجامعه كسيحه لا جدوى منها .

⬇ اقر المجلس العسكري بمسئوليته ضمنياً بمجزره (28) رمضان .

@ المجلس عبر ناطقه الرسمي تأسف لما حدث وقال ان المنفذين تجاوزوا التعليمات .

@ اقرار كباشي عبر مؤتمره الصحفي ايجابي والشفافيه مطلوبه .

@ كباشي وعبر مؤتمر الاربعاء اورد ان رئيس القضاء والنائب العام شاركا في الاجتماع الذي تقرر فيه فض الاعتصام بالقوه .

@ وجود الثنائي يستوجب قبول مقترح قوى الحريه بالتحقيق الدولى .

@ لا يستقيم عقلاً ان تحقق النيابه في احداث شاركت فيها ولا يُعقل ان يحكم قاضي في احداثك كان رئيس القضاء طرفاً فيها .

@ قبول المجلس العسكري للتحقيق الدولي يعني ثقته في سلامة موقفه ويكسبه احترام الاسره الدوليه .

@ جريمة المجزره لن تسقط بالتقادم وسينال القتله جزاءهم ولو بعد حين .

⬇ لا وجه للمقارنه بين فض اعتصام القياده ورابعه العدويه .

@ في رابعه شكل المعتصمون خليه عسكريه بكامل عتادها وبرغم ذلك تم انذارهم للاخلاء لاسابيع وقبل الاقتحام فُتحت لهم مسارات الخروج الآمن اما اعتصام القياده فقد تم قتل وحرق واغراق المعتصمين وبعضهم نيام .

⬇ قائد عمليات الدعم السريع(لواء) قال لقناة الحدث ان قواته لم تشارك في فض الاعتصام لكن بيان نادي النيابه العامه اكد ان قوات الفض كانت بقيادة الدعم السريع .

⬇ (الجزيره مباشر) لا تزال الاسرع والاوفر اخباراً عن السودان رغم اغلاق مكتبها !!

@ الجزيره اكدت ان اغلاق المكاتب قرار عديم الجدوى .

@ المجلس العسكري يحتاج لمستشار اعلامي يدرك ان التحاور مع المراسلين وضبط رسالتهم الاعلاميه مجد اكثر من اغلاق المكاتب .

@ اغلاق المكاتب يعني تحويل كل من يملك موبايل لمراسل .



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كانت هذه تفاصيل خبر التدخل الخبيث !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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