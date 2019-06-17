الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة توغلت في قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فصائل غزة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة أثناء تواجدها داخل القطاع.

وأكدت وكالات فلسطينية الليلة الماضية أن القوة الإسرائيلية المؤلفة من نحو 20 جنديا تجاوزت لمدة خمس دقائق السلك الفاصل في محيط بوابة أبوريدة شرقي خان يونس جنوب القطاع وتوغلت لمسافة نحو 100 متر إلى داخل أراضيه.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الفصائل الفلسطينية كشفت هذا الأمر وأجبرت الجنود الإسرائيليين على الانسحاب بإطلاق النار والقنابل اليدوية عليهم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب إسرائيل على الموضوع.

وسبق أن شهدت حدود غزة خلال العام الماضي بضع جولات من التصعيد الخطيرة، مع قصف متبادل بين الطرفين، والآن تسود هناك حالة من الهدوء النسبي الهش. المادة السابقة الجيش المصري يستخدم روبوتات للكشف عن الألغام في سيناء المقالة القادمة مقابلة “ساخنة” مع المتحدثة باسم الخارجية القطرية

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