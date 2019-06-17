الجيش المصري يستخدم روبوتات للكشف عن الألغام في سيناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشر نشطاء وصفحات تواصل اجتماعي مقربة من الجيش المصري صورا تظهر استخدام الجيش روبوتات متعددة المهام للكشف عن الألغام والعبوات الناسفة في سيناء. وتظهر الصور التي لم يتسن لـ”RT” التأكد من الفترة، التي تم فيها استخدام هذه المعدات، آليات من نوع “Cat-247B” وتجهيزات إلكترونية أخرى تابعة لها.وتشهد سيناء وتحديدا منطقة الشمال معارك بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة أدت لمقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة.

وتشن قوات الأمن المصرية منذ فبراير 2018، حملة أمنية سمتها “العملية الشاملة” للقضاء على الجماعات المسلحة التي تتركز في محافظة شمال سيناء. المادة السابقة مسؤول ليبي كبير يحمل تركيا وقطر مسؤولية تأخير حسم معركة حفتر في طرابلس المقالة القادمة الفصائل الفلسطينية تستهدف قوة إسرائيلية خاصة توغلت في قطاع غزة

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