مسؤول ليبي كبير يحمل تركيا وقطر مسؤولية تأخير حسم معركة حفتر في طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حمل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قطر وتركيا مسؤولية تأخير حسم معارك “الجيش الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، في طرابلس عبر دعمهما للمليشيات، حسب وصفه.

وأكد المسؤول الليبي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن هذا الدعم التركي القطري لن يثني قوات حفتر عن استمرار عملياتها.

واتهم صالح، قوى دولية، لم يسمها، بعرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا، ودعا إلى المضي في تنظيم الاقتراع “دون تدخلات”.

ورأى السياسي الليبي البارز أنه “من المستحيل” تنظيم لقاء بين قائد “الجيش الليبي” المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج. وتحدث صالح عن رؤيته لـ”اتفاق الصخيرات”، قائلا إنه يجب عدم العودة إلى هذا الاتفاق لتجاوز الأزمة الراهنة.

وتأتي تصريحات عقيلة صالح بعد ساعات من طرح السراج مبادرة جديدة من 7 نقاط لحل الأزمة، تشمل “عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والديكتاتورية، الذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين”.