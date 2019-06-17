وزير إسرائيلي يهدد الرئيس الفلسطيني بدفع ثمن “تعنته” إزاء ورشة البحرين و”صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال لصحيفة “جورزاليم بوست” خلال مؤتمرها السنوي المنعقد في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين، إن “على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية للإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين”.

وانتقد الوزير معارضة الجانب الفلسطيني لورشة المنامة، قائلا: “في الوقت الذي تؤذي فيه السلطة الأسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها تبذل أيضا كل جهد ممكن لتقويض الورشة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحرين، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته”.

وتابع أردان قائلا: “لقد حان الوقت للقول بصوت عال وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلا من التعايش، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل”.

وأعلن عباس قرار القيادة الفلسطينية عدم المشاركة في ورشة المنامة التي يعرض فيها فريق الرئيس الأمريكي الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”.

ولفت أردان إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، معتبرا أنها خطوة “قانونية وأخلاقية ومنطقية”.

وأوضح أن “مثل هذه الخطوة ستساعد أيضا في دفع السلام قدما، وسوف توجه رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية القادمة بأن الوقت ليس في صفها، لن نجلس وننتظر”.

روسيا اليوم