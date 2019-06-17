مصرع ما لا يقل عن 16 شخصا في فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم جراء أنقلاب حافلة ركاب في فنزويلا، وجاء ذلك وفقًا لصحيفة ناسيونال.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب الصحيفة يعود انقلاب الحافلة التي كانت متجهة من مدينة سان كريستوبال إلى ماراكايبو، جراء عطل في إطارها أدى لخروجها عن الطريق ومن ثم انقلابها، مضيفة أن المصابين التي لم تذكر عددهم تم نقلهم للمستشفيات، فضلا عن ذلك يعمل بمكان الحادث إحصائيين معنيين.

يذكر أن فنزويلا شهدت أزمة منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.