إيران: تعلن إنتاج 300 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها سوف تزيد انتاجها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 3.67%.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، “بدء العد العكسي لإنتاج 300 كغم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام”، وذلك بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وتابع المتحدث “إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو”، مضيفا “دخول إيران المرحلة الثانية لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية”. المادة السابقة فيديريكا موغيرني تدعو إلى ضبط النفس على خلفية أحداث خليج عمان المقالة القادمة مصرع ما لا يقل عن 16 شخصا في فنزويلا

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