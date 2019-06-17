“حميدتي” يتبرع بعلاج فائزة عمسيب في القاهرة

تسلمت الممثلة فائزة عمسيب تبرع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الخاص بعلاجها في القاهرة، وقالت الممثلة الكبيرة لمصدر: إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي حميدتي أوفى بوعده لها وسلمها كامل مبلغ العملية الجراحية التي ستقوم بإجرائها بمستشفى الزراعيين بالقاهرة، وهو المستشفى الذي أجرت فيه العملية السابقة.

وأضافت فائزة إنها لم تستغرب اهتمام حميدتي بحالتها الصحية وسؤالها الدائم عنها والتكفل بعلاجها، والذي يؤكد اهتمامه بالمبدعين والوقوف إلى جانبهم، مؤكدة مغادرتها البلاد في غضون أيام لمواصلة رحلة العلاج، كما شكرت فائزة شركة تاركو للطيران بتبرعها بتذاكر السفر لها ولمرافقيها.

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يذكر أن الممثلة فائزة عمسيب حسب صحيفة آخر لحظة، ظلت طوال الأشهر الماضية تعاني من مفصل الركبة، وسبق أن أجريت لها عمليتان جراحيتان بجمهورية مصر العربية، ثم واصلت علاجها بمستشفى شرق النيل على نفقة الدولة، وهي ما تزال طريحة الفراش به.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)