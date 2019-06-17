أحمد الصادق: (الحصة وطن.. ده ما وقت الحفلات)

نفى الفنان الشاب أحمد الصادق علاقته ببعض الصفحات على مواقع انستغرام، وقال الصادق في منشور في صفحته على الفيس بوك أنه لا يملك أي صفحة في الموقع المذكور، ولا علاقة له بالأغنيات التي تنشر في ذلك الموقع، مشيراً حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الحصة وطن، وأن الوقت ليس للغناء والحفلات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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