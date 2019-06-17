جلسة النطق بالحكم في قضية أمين جمعية أساء لمدير اعلامي بالشحدة بأسم زوجته

التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة في تفاصيل جديدة في قضية محاكمة أمين جمعية لاتهامه باساءة مدير اعلامي ينعته بالشحدة بأسم زوجته وبسماع المحكمة المختصة بالحاج يوسف افادات جميع الأطراف حددت جلسة النطق بالحكم . وبحسب التفاصيل الأولية بتقدم الشاكي ببلاغ يفيد فيه أن المتهم نائب سكرتير باللجنة الشعبية بمنطقة التعويضات ويشغل الأمين العام في الجمعية التي يعمل بها الشاكي كمدير اعلامي ،وأثناء انعقاد اجتماع لمعرفة صرف مبالغ مالية قدرت ب 29 ألف جنيه نسبة العجز بالجمعية وتحدث فيها المتهم عن التنفيذات التي قام بها أعضاء الجمعية، وعند توقفة عن الحديث أصبح المتهم يوجه اساءات بعبارات يستخدم فيها (أنك تشحد بأسم زوجتك ) . Advertisements وبحسب صحيفة الدار قام بالتوجه لقسم الشرطة وتدوين بلاغ تحت نص المادة (160) جنائي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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