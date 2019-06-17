السجن والجلد لنظامي نهب سائق ركشة مبالغ مالية بأم بدة

أصدر مولانا الياس المبارك قاضي محكمة جنايات المدينة بأم بدة قرار بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ في مواجهة نظامي متهم بنهب سائق ركشة مبلغ مالي ثلاثة ألف جنيه وجهاز موبايل ،وذلك في منطقة أم بدة الفطيماب غرب أم درمان .

وأمرت المحكمة بجلد المدان (40) جلدة ودفع تعويض للشاكي مبلغ أربعة ألف جنيه بعد أن تنازل الشاكي عن حقه الخاص لمراعاه ظروف المتهم .

Advertisements

وتعود تفاصيل القضية حسب الأتهام الي أن الشاكي سائق ركشه أبلغ الشرطة بأن نظامي طلب منة مشوار بمنطقة أم بدة الفطيماب ،وعند وصوله الي المنطقة المعينه تهجم عليه النظامي وآخرون بالضرب ،وقاموا بنهبه مبلغ ثلاثة ألف جنيه وجهاز موبايل تقدر قيمته بألفي جنيه.

وبحسب صحيفة الدار تم فتح بلاغ بالحادثة وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة (175) من القانون الجنائي وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة التي أصدرت القرار السابق ذكره .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )