الحرية والتغيير: المجلس العسكري تنصل من اتفاق الوساطة الإثيوبية

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، إن الوساطة الإثيوبية أبلغتهم بأن المجلس العسكري قد رفض الاتفاق، واتهم عمر العسكري بالتنصل من اتفاق الوساطة الإثيوبية.

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ونفى عمر اتجاه أي حزب داخل “الحرية والتغيير” للمشاركة في تشكيل حكومة تكليف مهام مع المجلس العسكري، ووصف هذه الأحاديث حسب صحيفة آخر لحظة، بأنها (أحلام زلوط)، وقال إن موقف المبعوث الأمريكي كان داعماً للثورة ولكن لا نعول كثيراً على المجتمع الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)