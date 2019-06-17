التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة وسط إجراءات أمنية مشددة نقلت سلطات سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري أمس، الرئيس المخلوع عمر حسن البشير إلى نيابة مكافحة الفساد بضاحية العمارات بالخرطوم، ووجهت نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام رسمياً تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. Advertisements وقد حضر البشير من سجن كوبر إلى مقر النيابة في ضاحية العمارات على متن سيارة لاندكروزر حسب صحيفة آخر لحظة، وهو يرتدي جلابية بيضاء ويعتمر عمامة ويضع شالاً على كتفه، كما كان يحمل عصاً في يده اليمنى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور له منذ الإطاحة به.. البشير بدون (كلبشات) أمام (الفلاشات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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