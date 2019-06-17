وكانت امتحانات الشهادة السودانية جرت خلال شهر مارس من العام الحالي بكل ولايات البلاد بالتزامن مع أحداث المظاهرات التي شهدتها البلاد في بداية انطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير. وأبان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه اكتملت كل أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والكنترول والإدخال.

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كانت هذه تفاصيل خبر التربية: امتحانات الشهادة للعام 2019 قد اكتملت بصورة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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