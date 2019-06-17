قوى الحرية والتغيير تنفي وجود "خلافات داخلية"

نفى متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان، الأنباء التي أشارت إلى وجود خلافات داخلها، وذلك في ظل تعثر مفاوضات المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري.

ونفى المتحدث باسم الحرية والتغيير، بكر فيصل، في مؤتمر صحفي أن تكون هناك خلافات داخل التحالف، قائلا: “كل ما في الأمر أن هناك تباين في وجهات النظر داخل مكونات التحالف. الحرية والتغيير تضم عشرات الأحزاب السياسية وأجسام نقابية ومدنية”.

وتعليقا على تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دلقو بشأن جاهزية المجلس لتكوين حكومة تكنوقراط، قال فيصل: “الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة، وهو خرق للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس”.