الحكاية كاملة.. قصة الظهور الأول لـ"البشير" بعد عزله

في أول ظهور له أمام الرأي العام منذ عزله في أبريل ، مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الأحد أمام النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد في الخرطوم. وظهر البشير، مرتديا الثياب التقليدية آتيا من سجن كوبر ورافقته عناصر أمنية مسلحة إلى مقر النيابة العامة.

مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الأحد أمام النيابة العامة في الخرطوم للتحقيق في تهم الفساد الموجهة إليه، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ إقالته في أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع.

وظهر البشير مرتديا الثياب التقليدية من سجن كوبر إلى مقر النيابة العامة يرافقه موكب آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية من أمام المكان.

وأعلنت الشرطة السودانية، أن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السابق، عمر البشير، حول اتهامات بالفساد قبل إعادته للسجن مرة أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) عن بيان للناطق باسم الشرطة أنه "تم في الثالثة من ظهر اليوم نقل الرئيس السابق عمر البشير ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر لنيابة مكافحة الفساد بحي العمارات.

وقالت إنه خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة، ومن ثم تم نقله لسجن كوبر بعد الانتهاء من الإجراءات.

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التقطت عدسات المصورين صوراً للرئيس السوداني السابق عمر البشير وهو يغادر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم.

قال مصدر في هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إن الهيئة ستجتمع الإثنين، لإعداد مذكرة قانونية ردا على اتهامه بـ"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع".

وأضاف المصدر، للأناضول، مشترطا عدم نشر اسمه كونه، أن "72 من الخبراء القانونيين والمحامين المتطوعين سيجتمعون في الخرطوم، الإثنين؛ لدراسة التهم الموجهة إلى البشير، وإعداد مذكرة قانونية خلال مدة الاستئناف (أسبوع) التي حددتها النيابة العامة".

وأوضح المصدر في هيئة الدفاع أن "3 محامين سيمثلون هيئة الدفاع عن البشير في المرحلة الراهنة".



