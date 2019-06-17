ولي العهد السعودي:يهمنا السودان لروابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين

وشدد على أن المملكة العربية السعودية لم ولن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار والأمن للسودان وشعبه الكريم.
وقال إننا عبرنا في المملكة عما تم اتخاذه من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وقدمنا كجزء من واجبنا تجاه الأشقاء في السودان، حزمة من المساعدات الاقتصادية، إضافة إلى إيداع مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني.
وبشر الأمير بأنهم في المملكة سيستمرون في موقفهم الداعم لأشقائهم في مختلف المجالات حتى يصل السودان لما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.
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