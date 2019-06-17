كيف سيتم تعيين المجلس التشريعي بالسودان؟

وقال نائب رئيس المجلس العسكري خلال مخاطبته بقاعة الصداقة بالخرطوم لقاء أهل السودان الذي نظمته ولايات الوسط “الخرطوم، الجزيرة الكبرى، سنار، النيل الأبيض، نهر النيل، الولاية الشمالية، والنيل الأزرق” حسب صحيفة التيار، أنه لا بد من أهمية الجلوس مع أهل السودان جميعاً للاتفاق على كيفية إدارة الفترة الانتقالية، مؤكداً قيام انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية بعد الفترة الانتقالية.
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