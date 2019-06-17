كيف سيتم تعيين المجلس التشريعي بالسودان؟

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” أمس الأحد، جاهزية المجلس لتكوين مجلس الوزراء من الكفاءات والتكنوقراط عدا “المجلس التشريعي” الذي سيكون عبر الانتخاب، وقال إن فض الاعتصام قُصد به تشويه صورة “الدعم السريع”.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري خلال مخاطبته بقاعة الصداقة بالخرطوم لقاء أهل السودان الذي نظمته ولايات الوسط “الخرطوم، الجزيرة الكبرى، سنار، النيل الأبيض، نهر النيل، الولاية الشمالية، والنيل الأزرق” حسب صحيفة التيار، أنه لا بد من أهمية الجلوس مع أهل السودان جميعاً للاتفاق على كيفية إدارة الفترة الانتقالية، مؤكداً قيام انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية بعد الفترة الانتقالية.